15 января 2026 в 16:09

Дипломат рассказал о посреднической роли России в переговорах Ирана и США

Дипломат Марьясов: РФ готова содействовать решению вопросов ядерного досье Ирана

Россия готова содействовать разрешению вопросов, связанных с ядерным досье Ирана, заявил дипломат Александр Марьясов. Он напомнил, что Москва сыграла важную роль в подготовке заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, передает корреспондент NEWS.ru.

Россия сейчас готова содействовать разрешению вопросов, связанных с иранской ядерной программой, — сказал Марьясов.

Дипломат отметил, что Россия разделяет позицию Ирана, который имеет право на мирную ядерную деятельность. Он добавил, что РФ поддерживает Тегеран на различных международных площадках для того, чтобы позиция республики была услышана.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном по теме ядерного досье на основе взаимоуважения и на равных позициях. По его словам, Исламская Республика ожидает серьезного диалога без диктата.

До этого министр отметил, что Тегеран полностью готов отразить возможные повторные военные действия со стороны США и Израиля. Аракчи подчеркнул, что Иран восстановил все объекты, поврежденные во время предыдущего инцидента, и теперь подготовлен еще лучше.

