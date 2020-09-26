Деньги, секс и шантаж: как компании переманивают друг у друга сотрудников

На днях в российском обществе прогремела новость о возвращении фигуристки Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе от канадского тренера Брайана Орсера. В свою очередь, не так давно, Тутберидзе покинули Алёна Косторная и Александра Трусова — они пошли учиться к тренеру Евгению Плющенко. Люди пытаются объяснить ротацию топовых спортсменок между преподавателями разными гипотезами, одна из которых — девушек переманивают. Однако эксперты в своём деле ценятся не только в мире спорта, но и в других сферах: компании постоянно борются за специалистов и порой ситуация доходит до корпоративных войн. Какие способы переманивания сотрудников используют в бизнесе и как это влияет на рынок труда, выяснял NEWS.ru.

Мани меня, мани

Компании могут свободно переманивать друг у друга специалистов, в России этот вопрос законом никак не регулируется. Порой организации неформально договариваются не «отбивать» сотрудников, но на практике такие соглашения не работают, рассказал NEWS.ru президент портала Superjob.ru Алексей Захаров.

По его словам, жёсткие правила перехода из одной команды в другую есть в футболе — там игроки себе фактически не принадлежат и их попросту перепродают. При этом мнение спортсмена не играет роли — отказать он не может. Однако подобные схемы не действуют в других сферах, подчеркнул Захаров.

С программистами и высококвалифицированными менеджерами так не получается. Поэтому какие-то договорённости время от времени крупные компании пытаются между собой заключать, но по факту они не сильно работают. Где выше конкуренция за персонал, там и случается. От банковской сферы до высоких технологий и медицины, в сферах, где мало специалистов. Например, беспилотный транспорт. На что люди ведутся — на более масштабные задачи и, как правило, умножение на 1,5-2 к тому, что было в деньгах. Гонка вооружений. Алексей Захаров президент портала Superjob президент портала Superjob

В некоторых случаях борьба за умы особо остра. Например, хорошие программисты ежедневно получают от работодателей два-три предложения по поводу более высокой зарплаты, поделился Захаров.

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Не переманивать людей договариваются и компании с госучастием. Однако в юридическом плане такие соглашения оказываются ничтожны, поэтому и при их нарушении отношения выясняют не в судах. В таких случаях порой ситуация может доходить до «войны» за кадры. В ход могут идти приёмы вербовки, которые использует разведка, добавил Захаров.

Иногда желающая заполучить специалиста компания прибегает к изощрённым способам переманивания. Для этого организовывают посиделки в бане, привлекают представительниц древнейшей профессии, используют наркотики, шантажируют или влияют на человека через любовниц, рассказал эксперт.

Однако в конечном счёте успех мероприятия сводится к возможностям организации платить более высокую зарплату и предлагать задачи интереснее, чем текущий работодатель. В результате такой борьбы растёт рыночная стоимость специалистов, заключил Захаров.

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Запретить законом?

В России не стоит вводить какие-либо ограничения на переманивание специалистов, полагает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. Более того, борьба компаний за сотрудников лишь позитивно сказывается на экономике и благосостоянию людей.

Не всегда всё сводится к оплате, очень часто людям важен график рабочего времени, месторасположение организации. Зарплата, безусловно, лежит в основе. То, что компании вынуждены повышать зарплату — это прекрасно. Для экономики это очень хорошо, в том числе. Я уже не говорю, что люди должны жить достойно. Это в том числе повышение покупательской способности, это стимулирование людей к тому, чтобы они повышали свои знания, навыки. А зачем повышать знания и навыки, если ты будешь всё равно получать гроши? Олег Шеин член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Он добавил в беседе с NEWS.ru, что в Советском союзе в 1940 году приняли закон, запрещающий увольняться без согласия начальника. Это норма просуществовала до середины 1950-х годов. Однако подобные запреты продолжают действовать в Белоруссии. В том числе это негативно сказалось на отношении рабочего класса к президенту Александру Лукашенко, заключил депутат.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Или договором?

При всём желании работодателя не отпускать сотрудника сделать это не получится. Даже, если прописать соответствующие положения в контракте, отметил в разговоре с NEWS.ru адвокат Андрей Шугаев

Они будут признаны судом недействительными. И если даже работника не будут отпускать, то в любом случае суд встанет на его сторону всегда. Но до этого может даже государственная инспекция труда включиться или прокурор. Андрей Шугаев адвокат адвокат

Свобода выбора трудового договора фактически закреплена Конституцией и Трудовым кодексом, заключил он.