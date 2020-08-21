День флага: мировой рекорд в небе над Подмосковьем

Огромный триколор площадью пять тысяч квадратных метров развернули парашютисты над аэродромом Коробчеево в Коломенском районе Московской области. Это самый большой в мире национальный флаг, который когда-либо раскрывали в небе. Уникальный прыжок организовали специалисты холдинга «Технодинамика», а исполнили его инструкторы спортивного клуба «Аэроград Коломна». Рекорд зафиксировали эксперты книги «Гиннесс. Мировые рекорды». Его посвятили Дню Государственного флага России. Вместе с отважными парашютистами в небо над Подмосковьем поднималась и съёмочная группа NEWS.ru.