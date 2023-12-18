«Деление людей на сорта»: военэксперт о требованиях Киева к призывникам Дандыкин: предложения Рады говорят о неспособности Киева восполнить потери ВСУ

Киев уже давно поделил людей на сорта, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так он прокомментировал украинский законопроект, который предусматривает поражение в правах уклоняющихся от мобилизации. По его словам, «непонятные процессы» в деятельности руководства страны связаны с невозможностью восполнить потери в армии.

Непонятно, чем мобилизованные отличаются от добровольцев? Это уже деление людей на сорта, но на Украине так давно поделили. Лишат гражданства укрывшихся за границей, они же беженцы. Это говорит о том, что в мозгах у них идут непонятные процессы, начиная с Зеленского, — сказал он.

Дандыкин напомнил, что Верховная рада уже замахнулась на мобилизацию женщин и размышляет над тем, чтобы привлечь их управлению беспилотниками. При этом он отметил, что операторы дронов — это те специалисты, за которыми охотятся с двух сторон.

Заявления Буданова, что должны 1,1 млн держать, несмотря на потери, а убытки большие. В день хоронят 1200 человек, не считая пропавших без вести. Это огромные потери. Они не восполняются, еле-еле в месяц наскребают 20 тысяч человек, — объяснил эксперт.

По словам офицера, украинскому руководству не удалось вернуть уехавших из страны, поскольку те устроились на новых местах и начали работать. При этом призывать граждан из числа «неприкасаемых» — то есть киевлян — власть не решается.

Пусть если кому-то из них хочется, если они такие патриоты, вот это ресурсы. А то получается ярые нацисты, которые не хотят воевать за Украину, — резюмировал Дандыкин.

Замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая ранее сообщила, что депутаты Верховной рады готовят законопроект, который позволит поражать в правах украинцев, уклоняющихся от мобилизации. Суть инициативы заключается в том, что если человек пришел в армию добровольно, то государство будет его обслуживать. К тем, кто этого не сделал, будут применять принуждение и ограничивать в правах.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов накануне заявил, что Киев не может отказаться от принудительной мобилизации, поскольку ситуация на фронте требует поддержания численности личного состава. По его словам, текущий рекрутинг не способен покрыть потребности армии.