Данные об аварийных домах могут внести в ЕГРН

https://static.news.ru/photo/f10121a8-7671-11eb-b977-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Депутаты Госдумы намерены обсудить законопроект о возможности включения сведений об аварийных многоквартирных домах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В первом чтении документ может быть рассмотрен на заседании 9 марта, сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Выступая в Екатеринбургской городской думе с отчётом о законопроектной деятельности за 2019 и 2020 годы, он пояснил, что законопроект может сделать публичными сведения об аварийности многоквартирных домов. Это, в свою очередь, повысит информированность граждан о реальном положении дел. Это важно, например, при совершении сделок с жильём.

Такие сведения предложено включать в общедоступные сведения ЕГРН, которые предоставляются органом регистрации прав в виде выписки по запросам любых лиц. Сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции будут направляться в ЕГРН органами, уполномоченными на признание дома аварийным, — цитирует Крашенинникова ТАСС.

Авторами законопроекта стали депутаты от партии «Единая Россия».

Ранее, как писал NEWS.ru, в Госдуме предложили компенсировать за счёт средств региональных бюджетов средства фондов капитального ремонта, потраченные на работы в домах, впоследствии признанных аварийными.