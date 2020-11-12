Платежи и документы: что нужно успеть сделать до Нового года

Совсем скоро россияне погрузятся в предновогодние хлопоты — покупки подарков, планирование отдыха, украшение квартиры. Однако за праздничной суетой важно не забыть и о более важных делах. Перед Новым годом россиянам при необходимости следует заменить и продлить документы, а также погасить некоторые платежи. Ведь январские праздники нередко становятся причиной их просрочки. О том, что нужно сделать до 31 декабря и как перестать откладывать дела на потом, — в материале NEWS.ru.

Уже в ноябре россиянам следует заняться документами, срок которых истекает в конце года. Всё дело в том, что в период праздничных нерабочих дней заменить или продлить их будет невозможно. И даже когда каникулы подойдут к концу, на оформление документов может понадобиться ещё немало времени. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила адвокат Ольга Сулим.

Особое внимание стоит обратить на срок действия паспорта — за просрочку документа даже предусмотрен штраф. Его придётся заплатить и за вождение с правами, которые требуют продления.

Между тем в этом году водительские удостоверения и паспорта у многих россиян «истекут» как раз 31 декабря. Всё дело в том, что из-за карантина срок действия документов, которые оказались просроченными в период с 1 февраля до 15 июля, продлили до конца года.

Перед Новым годом также стоит вспомнить о платежах по банковским кредитам, отмечает Сулим. Финансовые организации нередко передвигают день оплаты на первые рабочие сутки после праздников, однако происходит это не всегда. Кроме того, деньги на счёт могут идти от одного до пяти дней. Чтобы избежать просрочки и, как следствие, штрафов и пени, лучше погасить ежемесячный январский платёж до окончания года.

Заблаговременно стоит побеспокоиться и об оплате коммунальных услуг, советует Сулим. Ведь в праздники россияне порой забывают об этой строке расхода. Кроме того, некоторые отдыхают с таким размахом, что денег на «коммуналку» попросту не остаётся.

Обычно каждый владелец квартиры знает, сколько он приблизительно отдаёт за воду, газ, свет и другие услуги. Рекомендуется оплатить эту сумму заранее, а в следующем месяце просто дождаться пересчёта. В крайнем случае деньги на коммуналку нужно отложить заранее и не тратить их на другие нужды, поясняет эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед зимними праздниками также рекомендуется распределить с коллегами даты отпусков на грядущий год.

Из-за распространения коронавируса по всему миру трудно планировать отпуск заранее. И всё же лучше заблаговременно обсудить и определить с коллегами примерные даты отдыха. Это поможет избежать ситуации, когда ваши планы на отпуск обрушатся из-за того, что все напишут заявление на одни даты. Ольга Сулим председатель коллегии адвокатов председатель коллегии адвокатов

Руководителям компаний, которые с нового года планируют сменить режим налогообложения, нужно не забыть уведомить об этом Федеральную налоговую службу до 31 декабря, пояснила Сулим. Также стоит помнить о том, что большое число различного рода доверенностей обычно истекает именно в конце года. По этой причине позаботиться об их продлении лучше уже сейчас.

Между тем следует проверить ещё и даты платежей по контрактам. Если они приходятся на конец декабря, лучше провести оплату уже в начале месяца.

Во многих компаниях и даже банках финансовый год заканчивается 25 декабря, а начинается только после 11 января. По этой причине с движением денежных средств по счетам могут возникнуть проблемы. А подобные ситуации способны повлечь санкции и штрафы, — пояснила Сулим.

Как перестать откладывать дела

Зачастую просроченные документы и платежи — результат того, что человек откладывает все дела на последний день. Такая привычка свойственна многим россиянам — и порой даже не важно, насколько задача является затруднительной. Об этом заявила в разговоре с NEWS.ru психолог Елена Данилова.

Склонность к откладыванию дел на потом укоренилась в людях в результате эволюции. Всё дело в том, что во все времена будущее казалось им слишком непредсказуемым и многие выбирали «синицу в руках» вместо «журавля в небе».

Ещё одна причина прокрастинации кроется в том, что мысли о важном деле вводят организм в стресс и мозг начинает от них абстрагироваться, пояснила Данилова. Кроме того, люди склонны откладывать обязанности на потом из-за крайне низкой мотивации. Человек в таком случае не заинтересован ни в самом процессе, ни в результате.

Чтобы после Нового года не остаться с просроченными документами и платежами, стоит признать свою прокрастинацию и осознать, что она доставляет множество неудобств.

Со временем прокрастинация охватывает всё больше сфер жизни человека, и индивид начинает практически все дела откладывать на потом. Для предотвращения подобных случаев следует заниматься планированием не только на день, но и на месяц вперёд. Составляйте списки задач исходя из их приоритетности и важности. Это поможет снизить уровень стресса, который возникает во время мыслей о важных делах. И мозг в таком случае начнёт охотнее приступать к их выполнению. Елена Данилова психолог психолог

Между тем не стоит реализовывать планы в подавленном и уставшем состоянии. При необходимости позвольте себе небольшой отдых между делами, подытожила Данилова.