Число случае заболевания COVID-19 в апреле снизилось в четыре раза ТАСС: число случае заболевания COVID-19 в апреле снизилось в 4 раза по сравнению в мартом

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В апреле в России выявили в четыре раза меньше случаев заражения COVID-19, чем в марте. Об этом сообщает ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба. Также снижается число смертей в результате осложений от коронавируса.

По данным федерального оперативного штаба, с 1 по 30 апреля в РФ было выявлено 339 429 случаев заражения. Месяцем ранее зарегистрировали 1 444 889 случаев. При этом сейчас число инфицирований за сутки снизилось до уровня сентября 2020 года.

Количество летальных исходов снизилось на 58% — с 17 062 в марте до 7 162 в апреле. При этом, учитывая резкое снижение числа заболевших, показатель летальности инфекции вырос с 1,18% до 2,11% в месяц. Если брать уровень смертности с начала пандемии, то он второй месяц держится на уровне 2,07%.

Доля вылечившихся по итогам марта выросла с 94,4% до 96,5%. Это максимальный показатель с начала распространения инфекции в России.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко допустил, что новая волна коронавируса начнётся в конце мая — начале июня. Это связано со снижением коллективного иммунитета. Единственное, что может предотвратить всплеск заболеваемости, это ревакцинация,