Число граждан за чертой бедности достигло рекордных значений в России Росстат: число живущих за чертой бедности россиян снизилось до рекордных 9,8%

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В 2022 году в РФ за чертой бедности находилось около 9,8% граждан, сообщает РБК со ссылкой на Росстат. Этот показатель является рекордным для современной России — начиная с 1992 года процент людей, находящихся за чертой бедности, никогда не опускался ниже 10%. Общее количество малоимущих в России составляет 14,3 млн человек.

Подчеркивается, что в 2021 году доля людей, находящихся за чертой бедности в России, составляла 11% (16 млн человек). До этого исторический минимум фиксировался в 2012 году — тогда к малоимущим относились 10,7% (15,4 млн человек). В Росстате подчеркнули, что таких успехов удалось добиться благодаря адресно поддержке россиян. Дифференциация населения по уровню дохода сократилась до 13,8 раза.

Совокупный дефицит денежного дохода также достиг рекордных значений с 201 года — он сократился до 690,2 млрд рублей. При этом сама граница бедности за год не снизилась — она по прежнему составляет 13 545 рублей.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин сетовал, что темпы сокращения бедности в России неудовлетворительные. Последний глава Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявлял, что в бедности россиян виноваты власть и корпорации.