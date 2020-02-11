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Следственное управление ФСБ обвинило москвичей Антонину Зимину и Константина Антонца в государственной измене. Как утверждает отец девушки, причиной для ареста супругов стали опубликованные фото и видео со свадьбы, на которых сотрудник спецслужбы — один из гостей — якобы рассказывал о работе.

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. Речь идёт о раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ, — пишет «Коммерсантъ». По словам Константина Зимина, сотрудник ФСБ — однокурсник Антонины,...