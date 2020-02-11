Администрация города Саки опровергла сообщения о том, что чиновники забыли поздравить 95-летнюю участницу Великой Отечественной войны с годовщиной Ялтинской конференции 1945 года. Семья ветерана Галины Романько якобы сама попросила перенести торжество.
По информации РИА Новости, бывшая военной медсестрой Романько в феврале 1945-го работала в санатории, где разместили делегации союзников.
Ей уделяется все внимание, никто не забыт. У нас был запланирован визит, но по просьбе её дочерей мы его отложили на более удобный период. <...> В ближайшие дни этот визит состоится, — заявил и.о. главы города Александр Овдиенко.
По его словам, власти приготовили подарки и поздравления для ветерана.
Как писал NEWS.ru, издание «Подъём» опубликовало видео, в котором ветеран пожаловалась на власти города Саки, которые «забыли, не навещают и не поздравляют».
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