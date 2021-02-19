Центр Чумакова планирует расширить производство «КовиВак»

https://static.news.ru/photo/450c878e-7356-11eb-b4a1-96000091f725_660.jpg Фото: chumakovs.ru

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова готовит предложения по расширению производства своей вакцины от коронавируса «КовиВак». Об этом сообщил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов.

Расширение производства — принципиальный вопрос для развития. Необходимые дополнительные цеха можно создавать в центре Чумакова, можно также создавать с самого начала полный цикл производства на другой площадке, — заявил Ишмухаметов на правительственном совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19.

Гендиректор центра назвал расширение производства вакцины вопросом государственного значения и пообещал подготовить необходимые документы для руководства страны.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании сообщил, что в середине марта первые 127 тысяч доз вакцины «КовиВак» будут запущены в гражданский оборот.

Третья отечественная вакцина от коронавируса, которую разработали в центре имени Чумакова, по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, во время клинических исследований доказала свою безопасность и эффективность.

Как писал NEWS.ru, в ходе первой фазы исследований вакцины «КовиВак» были привиты 200 добровольцев. Нежелательных реакций у них выявлено не было. Вторая фаза испытаний стартовала в декабре 2020 года в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове с участием 200 добровольцев.

Вакцину «КовиВак» зарегистрировали в РФ 20 февраля. Ей ещё предстоит пройти третью фазу клинических испытаний на трёх тысячах добровольцев. Параллельно с этим вакцину запустят в гражданских оборот.