Песков: ЦБ не согласовывал с Кремлём новый вид банкнот

https://static.news.ru/photo/e2ba120c-8c84-11eb-b05e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России не согласовывал с Кремлём эскизы банкнот нового образца. Каких-либо консультаций по вопросу замены изображения одного города на другой не проводилось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вопрос о том, по какому принципу проводился отбор городов для обновлённого дизайна купюр, он переадресовал в Центробанк.

ЦБ не должен советоваться с Кремлём при выборе банкнот, абсолютно, — цитирует ТАСС Пескова.

Он также отверг предположения о том, что решение убрать Хабаровск с пятитысячной купюры стало своеобразным наказанием за стихийные митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. По словам представителя президента, такие рассуждения — «абсолютно неверный подход».

Ранее Банк России анонсировал «модернизацию банкнотного ряда», в рамках которой внешний вид купюр будет обновлён, а степень защиты усилена. Главным визуальным отличием станут новые виды городов — по одному представителю от каждого федерального округа. При этом главные достопримечательности округов предполагается разместить на обороте.

На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на оборотной появятся достопримечательности Северо-Западного и Центрального федеральных округов соответственно. На лицевой стороне купюр в 10, 500, 1000 и 5000 рублей разместят виды Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, которые заменят ныне размещённые на деньгах города, а на их оборотной стороне предполагаются достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

В 2022 году в обращение должны поступить обновлённые купюры номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей, писал NEWS.ru.