Бывший глава ПФР Топилин получил новую должность

https://static.news.ru/photo/bdbc88f0-7a6d-11eb-8d4b-96000091f725_660.jpg Максим Топилин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Топилин, ранее возглавлявший Пенсионный фонд России, получил новую должность. Теперь он будет работать старшим советником генерального директора РЖД. Об этом в понедельник, 1 марта, в разговоре с журналистами сообщили представители государственной компании.

За свою карьеру Топилин был на руководящих должностях не только в ПФР (с 22 января 2020 года по 11 февраля 2021-го). Также он возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. Кроме того, Топилин работал заместителем министра здравоохранения и социального развития в России.

Об уходе чиновника из ПФР стало известно в середине февраля. Как отмечалось в документе, причина увольнения состоит в том, что Топилин нашёл новое место работы.

Топилин назначен старшим советником гендиректора РЖД, — пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение представителей компании.

После ухода чиновника ПРФ возглавил Андрей Кигим.

Как ранее передавал NEWS.ru, Максим Забелин, ранее занимавший пост министра здравоохранения Башкирии, был назначен на должность вице-премьера регионального правительства. Об этом глава республики Радий Хабиров объявил на совещании в понедельник, 1 марта.

Назначенный на новый пост Забелин в Башкирии будет отвечать за решение вопросов демографии, здравоохранения, организации медицинской помощи населению, государственной семейной и социальной политики, труда и занятости населения. Прежде эти задачи выполняла Ленара Иванова.