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Суд решил конфисковать незаконно приобретённое жильё бывшего министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игоря Васильева, которого осудили за превышение полномочий. Дом оценивается в 78 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В суд направлено исковое заявление об изъятии в доход государства жилого дома стоимостью более 78 миллионов рублей, возведённого бывшим министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на доходы, законность которых не подтверждена, — говорится в сообщении.

Отмечается, что дом был зарегистрирован на родственника жены экс-министра. Выяснилось, что её доходы не позволяли приобрести дом за такую сумму, а объяснить источник финансов она не смогла.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывшему министру строительства Игорю Васильеву суд вынес приговор за злоупотребление полномочиями. Экс-министр получил срок в виде пяти лет лишения свободы.