«Будут кусать локти»: посол Антонов оценил запрет российского урана в США Антонов: запрет США на импорт урана из России ведет к потрясениям в экономике

Фото: Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com/Global Look Press

Анатолий Антонов

Запрет Соединенных Штатов на импорт урана из России ведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, власти США продолжают провальную линию нанесения Москве стратегического экономического поражения. Американские «горе-стратеги» будут кусать локти, глядя как российские компании ускоряют реализацию своих проектов, считает он.

Не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб своей экономике. Причем финансовые потери для США будут куда больше, чем для России, — подчеркнул Антонов.

Он посулил, что многие «хваленые зеленые проекты» в США могут попросту провалиться без российской урановой продукции. По мнению Антонова, санкционная политика не приносит нужных результатов, Россия оперативно реагирует на возникающие вызовы и даже извлекает из трудностей дивиденды.

Президент США Джо Байден ранее подписал закон, «запрещающий импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российской компанией». Сенат конгресса одобрил этот законопроект 30 апреля.

Принятый сенатом США законопроект о запрете на импорт урана из России является предвыборным пиаром, Вашингтон по-прежнему сможет закупать этот ресурс вопреки запрету, указывал главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров. По его предположению, если отбросить прописанные в законопроекте «красивые фразы» и оставить суть, то он сведется к утверждению: «Если очень хочется, то можно».