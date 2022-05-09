Bloomberg: Майкл Калви уехал из России ещё до начала спецоперации

Майкл Калви / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви уехал из России ещё до начала военной операции на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, сейчас бизнесмен находится за пределами России и не планирует возвращаться в страну.

Инвесторы, с которыми работал Baring Vostok, в том числе Калифорнийский пенсионный фонд и пенсионный фонд General Electric, не уверены, смогут ли они вернуть свои деньги. Bloomberg указал, что Россия запретила нерезидентам продавать российские активы после введения санкций из-за событий на Украине.

Мещанский районный суд Москвы в августе 2021 года признал Калви и его бизнес-партнёров виновными в растрате кредитных средств банка «Восточный». Инвестор получил 5,5 года наказания условно. Другие фигуранты дела о растрате денежных средств также получили условные сроки.

В качестве смягчающего обстоятельства суд принял во внимание факт возмещения ущерба банку «Восточный». С Калви сняли арест на его недвижимость и банковские счета. Однако суд запретил инвестору в течение пяти лет выезжать за пределы России без разрешения властей. В январе этого года Кассационный суд отменил решение о запрете определённых действий для основателя инвестфонда Baring Vostok.

По словам самого Калви, его обвинили в преступлении, которого он не совершал. Американский инвестор напомнил, что в деле не было ни потерпевших, ни какого-либо экономического ущерба.