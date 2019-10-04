https://static.news.ru/photo/aa7e1148-e74b-11e9-897f-fa163e074e61_660.jpg Никита Белых Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, который сейчас отбывает срок в колонии, сравнил свой приговор с делами бывших министров — Алексея Улюкаева и Михаила Абызова.

Белых в интервью РБК подчеркнул, что считает эти процессы показательными. По его мнению, такие «паллиативные шаги» вызывают большие вопросы у экспертов и общественности.

Всё это не борьба с причинами и истоками коррупции, а битьё по хвостам, — пояснил бывший губернатор.

По словам Белых, премьер-министр Дмитрий Медведев не пытался заступиться за него. При этом глава кабмина сам выдвинул кандидатуру Белых на губернаторский пост.

Не уверен, что он пытался заступиться за кого-либо вообще в своей жизни, — сказал Белых.

Не ждал помощи бывший кировский губернатор и от оппозиционера Алексея Навального. В 2009 году тот занимал пост советника Белых, а потом был осуждён по резонансному делу «Кировлеса». По словам экс-губернатора, он понимает, что помогать ему в той ситуации было бы опасно.

Белых задержали летом 2016 года. Его обвинили в получении взяток на сумму в €600 тысяч. После этого он был снят с должности «в связи с утратой доверия». В феврале 2018 года Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн рублей.

Ранее News.ru писал, что приставы выставили на торги псалтырь экс-губернатора Кировской области и остальное его имущество.