https://static.news.ru/photo/ea1d8d04-da4b-11e9-8240-fa163e074e61_660.jpg Никита Белых Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Федеральная служба судебных приставов выставила на торги всё имущество экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, который был приговорён к 10 годам колонии и штрафу в размере 48,2 млн рублей за взятку.

Всё имущество было изъято во время следственных мероприятий в 2016 году. На торги выставлен Псалтырь 1779 года с начальной стоимостью 2 тысячи рублей, наручные часы Blancpain Aqua Lung (552,6 тысячи рублей), а также автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска (901,7 тыс. рублей).

Никита Юрьевич, как известно, увлекается историей, ему дарили книги исторической направленности, часы, — рассказал адвокат Белых Андрей Грохотов в интервью РБК .

По его словам, стоимость некоторых вещей сильно завышена.

Как писал News.ru, супруга осуждённого за взятку бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина подала заявление о разводе в день своего рождения.