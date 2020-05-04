Бирюков: в медучреждениях Москвы постараются не отключать горячую воду

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В период с 3 марта по 3 мая в российских Вооружённых силах и военных учебных заведениях коронавирусом заразились более трёх тысяч человек. Об этом сообщается в опубликованном бюллетене Минобороны России.

Во время сплошного тестирования в Вооружённых силах РФ в период с марта по 3 мая с. г. установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами на коронавирусную инфекцию, — сказано в документе....