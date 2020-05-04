Бирюков: в медучреждениях Москвы постараются не отключать горячую воду

https://static.news.ru/photo/17b73fe2-8dcc-11ea-a135-fa163e074e61_660.jpgПётр Бирюков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что в медицинских учреждениях Москвы не будут отключать горячее водоснабжение ради профилактических работ, если позволяют условия.
Профилактические работы на сетях, обеспечивающих теплом системы горячего водоснабжения столичных объектов здравоохранения со стационарами, начнутся с 15 июля. При наличии резервных источников горячего водоснабжения на этих объектах планируется проводить работы без отключения горячего водоснабжения, — привёл слова Петра Бирюкова «Интерфакс».
Заместитель мэра Москвы отметил, что в столице 69 таких медучреждений.
Как писал NEWS.ru ранее, график отключения горячего водоснабжения изменился из-за продления режима самоизоляции в Москве. В этом году отключения начнутся не сразу после завершения отопительного сезона, а с 1 июня.