График отключения горячей воды в Москве изменён из-за пандемии

Продление режима самоизоляции, действующего в столице из-за распространения коронавируса, привело к смещению графика отключения горячего водоснабжения на более поздний срок.
Как правило, горячую воду в Москве отключают сразу после окончания отопительного сезона в начале мая или конце апреля, в этом году дата начала отключений перенесена на 1 июня,
Как писал NEWS.ru ранее, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил о планах отключить отопление в столице 6-7 мая.
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