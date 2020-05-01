График отключения горячей воды в Москве изменён из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/34ff3c40-8b32-11ea-9dd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продление режима самоизоляции, действующего в столице из-за распространения коронавируса, привело к смещению графика отключения горячего водоснабжения на более поздний срок.

Как правило, горячую воду в Москве отключают сразу после окончания отопительного сезона в начале мая или конце апреля, в этом году дата начала отключений перенесена на 1 июня, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Как писал NEWS.ru ранее, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил о планах отключить отопление в столице 6-7 мая.