Биолог дал советы россиянам, как обезопасить себя от тараканов

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Кандидат биологических наук Юрий Гриненко и в разговоре с NEWS.ru дал советы россиянам, как обезопасить себя от тараканов. По мнению специалиста, если основная опасность от насекомых идёт в помещении — то лучше воспользоваться специальными препаратами, но следует учитывать, что тараканы могут обладать устойчивостью к рекомендованным пестицидам для жилищ. Поэтому самый простой способ не допустить незваных гостей к себе в дом — соблюдать чистоту.

Сейчас разработаны довольно хорошие препараты, но тараканы — это такие твари, они пережили всё на свете и быстро ко всему приспосабливаются. Людям остаётся соблюдать общую гигиену и следить за отсутствием мусора в квартире, — предупреждает Гриненко.



Специалист уверен, что вызывать специальную дезинфицирующую службу в квартиру для профилактики не стоит. Обращаться к специалистам необходимо только в том случае, когда сами хозяева заметили насекомых, или соседи сказали, что тараканы появились у них.



Самая большая опасность тараканов в том, что они могут летать, делают это летом, могут залететь через балкон, форточку. На свет они не летят, ведут скрытный образ жизни. Они залетают не потому, что хотят поселиться у человека, а чисто механически. Их может привлечь мусор, остатки пищи, надо следить, чтобы мусорное ведро закрывалось, а пища нигде не лежала, — заключает Гриненко.



Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Роспотребнадзор предупредил жителей городов о неизбежной активизации тараканов в многоквартирных домах.