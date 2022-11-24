Baza: житель Харькова пытался попасть в Россию и подорвался на мине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Мужчина, проживающий в Харькове, попытался попасть в Россию вне пункта пропуска. Эта попытка закончилась тем, что украинец подорвался на мине, пишет Telegram-канал Baza. Отмечается, что инцидент произошел накануне в районе села Солнцевка Белгородской области. Мужчин получил ранения, но выжил. Его доставили в местную больницу.

Как отмечает канал, в Россию решил отправиться 52-летний Геннадий Прохватило. Мужчина решил не использовать пограничный переход. Он пошел в обход пунктов пропуска, что в итоге привело его на минное поле. Геннадий, передает Baza, подорвался на противопехотной мине, но выжил.

Мужчина выжил и с осколочным ранением правой ноги был доставлен в больницу, — заметили авторы канала.

Они подчеркнули, что мотивы Геннадия прибыть в РФ именно таким образом пока неизвестны.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что украинские солдаты устроили гонки на бронемашинах по минному полю, после чего одна из них подорвалась.

Вторая машина не остановилась и оставила раненых. Где именно в зоне спецоперации произошел инцидент, не уточняется.