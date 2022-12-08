Бастрыкин раскрыл число осужденных за коррупцию чиновников Бастрыкин: с 2011 года в российском суде за коррупцию ответили около 72 тысяч чиновников

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Александр Бастрыкин

В России с 2011 года перед судом за коррупционные преступления предстали около 72 тысяч различных должностных лиц. Об этом РИА Новости рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он также упомянул о годовой статистике по коррупционным делам в оборонно-промышленном комплексе за текущий год.

Начиная с 2011 года перед судом предстали около 72 тысяч различных должностных лиц по делам, которые расследовали сотрудники СК, — рассказал Бастрыкин.

Говоря о статистике по уголовным делам о коррупции в оборонно-промышленном комплексе за 2022 год, глава СК сообщил, что следователи привлекли к ответственности 60 должностных лиц. Кроме того, еще 250 человек были привлечены к ответственности в сфере госконтрактов и госзакупок.. Всего за 9 месяцев года в суды поступили более 8,7 тысячи дел о коррупционных преступлениях. В прошлом году их было на 10% меньше.

Ранее сообщалось о задержании бывшего председателя правительства Кемеровской области Вячеслава Телегин, который в начале августа ушел в отставку. По данным СМИ, причиной задержания стали подозрения в коррупционных схемах. Предположительно, речь может идти о периоде, когда экс-председатель был главой города Ленинска-Кузнецка. Там же работала его супруга, которой сейчас принадлежит более сотни объектов недвижимости.

Также сообщалось, что заместителя начальника главного управления МЧС России по Москве — главного госинспектора по маломерным судам Сергея Зотова взяли под стражу до 29 января. Он был задержан по подозрению в получении взятки. Наказание по данной статье предусматривает до шести лет колонии, а также штраф и запрет занимать определенные должности.