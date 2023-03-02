ФСБ отбила атаку ДРГ в Брянской области: новости СВО к вечеру 2 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Солдаты украинской армии, архивное фото

Основные события четверга, 2 марта, развернулись за пределами зоны проведения специальной военной операции, а именно в Брянской области. На территорию региона вторглась группа украинских диверсантов, действия которой привели к жертвам. Ответственность за нападение взял на себя «Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным СМИ, это формирование из российских добровольцев, которые ведут боевые действия на стороне ВСУ и находятся в составе Интернационального легиона сил территориальной обороны Украины.

Днем глава региона Александр Богомаз заявил, что украинские диверсанты пробрались на территорию Брянской области и обстреляли в селе Любечане Климовского района движущийся автомобиль, водитель которого вез детей к школьному автобусу. По словам Богомаза, в результате атаки погиб мужчина, а также был ранен 10-летний ребенок.

Фото: МО Украины Солдаты украинской армии, архивное фото

Позднее выяснилось, что мальчик смог выбраться из машины, вывести ехавших вместе с ним девочек и, поймав попутку, уехать с ними на безопасное расстояние. Ребенка уже прооперировали и отправили в Брянск, его жизни ничего не угрожает.

В ходе противостояния с диверсантами в Сети стала появляться различная информация о событиях в регионе. Например, СМИ сообщали о взятии заложников в селе Сушаны и об обстреле школьного автобуса. И те и другие данные были опровергнуты в региональной администрации.

Кроме того, ряд СМИ сообщал, что в области действовала украинская ДРГ примерно из 40 человек. Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в администрации области писал, что истории якобы от лица жителей Брянской области о десятках диверсантов, подрывах инфраструктуры и множестве заложников мог создавать Центр информационно-психологических операций ВСУ.

Днем в селе Любечане Брянской области силами ВС РФ совместно с ФСБ шла военная зачистка. Граждан просили не выходить из домов. Еще до 15:00 местные жители рассказали журналистам, что украинские диверсанты могли покинуть территорию России. ДРГ перестала проявлять признаки активности. Очевидцы сказали, что в области продолжают искать диверсантов, которые могли остаться в РФ.

Президент РФ Владимир Путин назвал атаку на Брянскую область терактом. Глава государства подчеркнул, что нападавшие открыли огонь по машине, видя, что внутри есть дети. До этого в Кремле сообщили, что Путин получает регулярные доклады от силовиков по ситуации в регионе. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что указанные события станут предметом расследования.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что ситуация с ДРГ является провокацией. По его словам, власти России хотят напугать граждан своего государства для оправдания «нападения на другую страну».

В самой зоне проведения СВО за сутки ВС РФ нанесли поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 195 районах, сообщили в Минобороны. Как отметили в ведомстве, на Краснолиманском направлении было ликвидировано до 160 украинских военных, на Донецком — около 270, а на Херсонском — примерно 80.

Фото: МО РФ Вооруженные силы РФ в зоне СВО

О ситуации вокруг Артемовска, за который в последнее время шли ожесточенные бои, рассказала пресс-служба компании «Конкорд» со ссылкой на своего владельца Евгения Пригожина. По распространенным данным, бойцы «Вагнера» находятся «практически» в центре Артемовска и снимают там видео.