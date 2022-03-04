«Ашан» ввёл ограничения на продажу продуктов в одни руки

Сеть магазинов «Ашан» ввела ограничения на продажу продукции с долгим сроком хранения. Подобную ситуацию объяснили новыми внутренними правилами, которые начали действовать 3 марта. Ограничения на покупку социально-значимых товаров есть также в магазинах «Атак», которые управляются Auchan Retail Россия. Об этом пишет РБК.
По имеющимся данным, один покупатель может
В пресс-службе российского представительства «Ашан» пояснили, что компания наблюдает рост социально-значимых товаров, в том числе со стороны бизнеса, делающего закупки. В этой связи доставка со склада и восстановление выкладки на полках может занимать время, в течение которого часть покупателей остаётся без товаров. В этой связи части магазинов, в которых наблюдается особенно высокий спрос, рекомендуется предлагать клиентам не закупать крупные объёмы продуктов за один раз.
В компании подчеркнули, что «Ашан» обеспечен запасами социально-значимых товаров, доставки идут регулярно и в ближайшее время дефицита не ожидается.
Ранее компания Х5 Group, управляющая сетями «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Чижик», зафиксировала резкий рост спроса на сахар в ряде регионов России. В некоторых магазинах «Пятёрочка» в итоге решено ввести ограничения на объём покупок.
Ранее россиян заверили в том, что дефицита отечественных продуктов не будет. По словам председателя правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, проблемы могут появиться лишь с зарубежной продукцией, такой как овощи, фрукты, алкоголь.