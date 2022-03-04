«Ашан» ввёл ограничения на продажу продуктов в одни руки

Сеть магазинов «Ашан» ввела ограничения на продажу продукции с долгим сроком хранения. Подобную ситуацию объяснили новыми внутренними правилами, которые начали действовать 3 марта. Ограничения на покупку социально-значимых товаров есть также в магазинах «Атак», которые управляются Auchan Retail Россия. Об этом пишет РБК.

По имеющимся данным, один покупатель может приобрести не более 10 килограммов сахара, не более 10 бутылок растительного масла, пять упаковок муки по два килограмма и три пачки соли. Также в одни руки не отпускается более 10 упаковок бакалейной продукции — макарон, риса и других круп.

В пресс-службе российского представительства «Ашан» пояснили, что компания наблюдает рост социально-значимых товаров, в том числе со стороны бизнеса, делающего закупки. В этой связи доставка со склада и восстановление выкладки на полках может занимать время, в течение которого часть покупателей остаётся без товаров. В этой связи части магазинов, в которых наблюдается особенно высокий спрос, рекомендуется предлагать клиентам не закупать крупные объёмы продуктов за один раз.

В компании подчеркнули, что «Ашан» обеспечен запасами социально-значимых товаров, доставки идут регулярно и в ближайшее время дефицита не ожидается.

Ранее компания Х5 Group, управляющая сетями «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Чижик», зафиксировала резкий рост спроса на сахар в ряде регионов России. В некоторых магазинах «Пятёрочка» в итоге решено ввести ограничения на объём покупок.

Ранее россиян заверили в том, что дефицита отечественных продуктов не будет. По словам председателя правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, проблемы могут появиться лишь с зарубежной продукцией, такой как овощи, фрукты, алкоголь.