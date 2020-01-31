https://static.news.ru/photo/146a48ba-444e-11ea-ae6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Агрессивный пересмотр исторических фактов» о роли Советского Союза во Второй мировой войне связаны с желанием руководителей Польши подкрепить современную антироссийскую политику, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Характер абсурда в заявлениях польских политиков очень быстро нарастает, и становится очевидным ещё и ещё раз, что все споры, которые на первый взгляд носят сугубо исторический характер, на самом деле имеют прямой выход на сегодня или даже на завтрашний день, — отметил Новиков в комментарии РИА Новости.

По мнению депутата, требование компенсации за «нанесённый во время войны ущерб» цинично, если посмотреть, сколько советских солдат погибли при освобождении Польши от нацистской оккупации.

Как писал NEWS.ru, с начала 2020 года польские политики не единожды обвинили СССР в развязывании Второй мировой войны, агрессии против Польши и во многом приравнивали Советский Союз к гитлеровской Германии. Замглавы польского МИД заявил, что его страна имеет «безоговорочное право» на получение компенсаций от России и ФРГ.