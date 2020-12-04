Американка назвала уникальные блюда русской кухни

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Жительница Нью-Йорка Кэти Мачадо, автор блога на портале The Travel, перечислила самые уникальные, по её мнению, блюда русской кухни. Несмотря на то, что многие из них хорошо известны, некоторые лучше пробовать непосредственно в самой стране, считает она.

В списке оказались щи, борщ, окрошка, блины, каша, пельмени и вареники, а также котлеты по-киевски и селёдка под шубой, передаёт РИА Новости.

Щи Мачадо назвала одним из основных блюд русской кухни, отметив несколько вариантов супа: кислые щи, с щавелем или просто со свежей капустой.

Борщ, она сочла одним из самых популярных супов в России. Блогер отметила глубокий пурпурно-розовый оттенок, так как борщ готовится из свёклы и помидоров.

Мачадо подметила, что летом россияне предпочитают окрошку. Она охарактеризовала её как сытный холодный суп, насыщенный белком.

Блины, в отличие от многих стран, обратила внимание американка, в России едят вместе с другими продуктами, при этом в качестве начинки используя творог, мясной фарш, грибы и «даже капусту».

Каша является одним из самых универсальных блюд в России, она отлично подходит для завтрака, сказано в обзоре.

Настолько же популярны в стране пельмени и вареники. Возможно, потому, что их легко готовить, а хранятся они обычно в холодильнике в замороженном виде.

Котлеты по-киевски, по словам Мачадо, известны благодаря своему вкусу, однако не все знают, что блюдо происходит из России.

Наконец, салат с «довольно необычным названием» селёдка под шубой. Его вряд ли можно найти где-нибудь за пределами России, уверена блогер. Однако те, кто его пробовал, знают, что название не должно сбивать с толку.

Как и многие восточноевропейские страны, Россия полна старинного колорита и традиционных блюд, которые пришли из рецептов, передаваемых из поколения в поколение, обобщила свои наблюдения американка.

Ранее, как писал NEWS.ru, министерство просвещения выяснило, какие блюда из школьного меню предпочитают есть российские учащиеся. В тройку лидеров вошли борщ, пицца и котлеты.