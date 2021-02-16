Американец рассказал, почему привился «Спутником V» в Крыму

https://static.news.ru/photo/8df99404-7050-11eb-a11d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Геофизик Брюс Уотс Бевен стал первым американцем в Крыму, который привился российской вакциной от коронавируса. О том, почему он принял такое решение и как себя чувствует, рассказала его жена Татьяна Смекалова.

Россиянку и американца свела любовь к археологии. Они вместе работают над различными проектами. Сама Татьяна является заведующей отделом естественнонаучных методов в археологии Крыма, а Бевен активно участвует в исследованиях. Пара находится в браке уже около десяти лет.

Обычно американец приезжал в Россию по временной визе, после чего возвращался в родную страну, однако пандемия коронавируса нарушила все планы. В итоге мужчина не был на родине уже больше года.

Когда же ограничения начали смягчаться, геофизик вознамерился вернуться в США. Тем не менее он переживал по поводу того, что может заразиться коронавирусом, а ему самому уже 78 лет. Перелёт предстоял долгий да ещё и с пересадками, поэтому мужчина принял решение привиться российской вакциной.

Он решил, что перед полётом, наверное, лучше привиться. И привиться нашей вакциной, которая как будто признана хорошей, да и мировое сообщество об этом свидетельствует, — рассказала Смекалова.

Она уточнила, что 8 февраля и сама сделала прививку и чувствует себя хорошо.

Сегодня первой дозой привился Брюс, мы уже дома. Пока всё хорошо. Вторую дозу, конечно, будем и я, и он делать, — добавила женщина в разговоре с РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что центр «Вектор» подтвердил, что российские препараты «Спутник V» центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» защищают от британского штамма коронавирусной инфекции. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.