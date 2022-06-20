«Ту» или эту: «Аэрофлот» начал поиск базовой модели самолёта для авиапарка Савельев назвал Ту-214 одной из базовых моделей для авиапарка «Аэрофлота»

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В качестве одной из базовых моделей самолёта для своего авиационного парка компания «Аэрофлот» рассматривает отечественный лайнер Ту-214. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» министр транспорта РФ Виталий Савельев. По его словам, компания постепенно начнёт переходить на самолеты российского производства.

Ту-214, одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности, «Аэрофлот», как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку переходить, — сказал Савельев.

Ту-214 представляет собой магистральный узкофюзеляжный самолёт с российским двигателем ПС-90. Он вмещает до 210 человек и способен совершать полёты на расстояние до 6,5 тысячи километров. Лайнер разработан конструкторским бюро Туполева в конце 1980-х — начале 1990-х годов и предназначался в качестве замены Ту-154.

По данным РБК, в Ростехе сообщили, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) до 2030 года планирует построить 70 таких самолётов. В настоящее время модель малой серией выпускается в Казани.

В конце февраля в связи со спецоперацией России на Украине западные страны, в том числе США, Великобритания, Канада и весь Евросоюз, запретили полёты российских авиакомпаний в своём воздушном пространстве. Также ЕС запретил экспорт в Россию товаров для авиационной и космической отраслей, в том числе самолёты.

После этого техническое обслуживание и поставки запчастей для российских авиакомпаний приостановила американская компания Boeing.