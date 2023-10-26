Адмирал рассказал, как ему удалось спасти от списания МиГ-31 Адмирал Комоедов: я смог предотвратить уничтожение самолета, работая в Госдуме

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МиГ-31 еще недавно хотели списать и уничтожить как устаревшую модель, заявил NEWS.ru экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов. Как он считает, на самом деле это «мощнейшая машина», которая сегодня стала единственным носителем гиперзвуковых ракет. В эти дни эти самолеты приступили к патрулированию акватории Черного моря, вооружившись ракетами «Кинжал».

Около 10 лет назад этот самолет хотели списать. Вместе с коллегой по Госдуме Светланой Савицкой я отстоял тогда эту машину, поскольку в те годы был председателем думского комитета обороны, — рассказал адмирал.

Как отметил Комоедов, самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» станут противовесом для двух авианосных группировок США, прибывших в восточное Средиземноморье.

Этим боевым машинам по силе масштабные задачи, даже выходящие за пределы Черного моря, — уточнил адмирал.

Российские истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» находятся в полной боевой готовности к патрулированию в воздушном пространстве над Черным морем, заявил источник, близкий к Министерству обороны России. По его данным, военные только ожидают приказа. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

«Кинжальные» МиГ-31 будут выполнять полеты в сопровождении истребителей Су-27. Поручение Воздушно-космическим силам РФ начать постоянное патрулирование над Черным морем самолетами, оборудованными комплексами «Кинжал», ранее дал президент России Владимир Путин.