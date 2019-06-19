Федеральная кадастровая палата проведёт работы по установлению и внесению сведений об объектах культурного наследия Москвы в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН), сообщили News.ru в ведомстве.

Соответствующие мероприятия предусмотрены в рамках исполнения распоряжения российского правительства «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», направленного в том числе на повышение эффективности процедур предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учёт.

Парвиз Тухтасунов, глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Сергей Булкин/News.ru

В 2019 году Кадастровая палата планирует включить в ЕГРН не менее 75% столичных объектов культурного наследия и их территорий, а до конца 2020 года — все 100%. Такие показатели установлены дорожной картой по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества».

Всего в границах Москвы насчитывается более пяти тысяч объектов культурного наследия, из них свыше 250 — памятники истории и культуры федерального значения. В плане работ — уточнение характерных точек границ территорий и охранных зон объектов культурного наследия столицы, подготовка координатных ведомостей и документации для внесения сведений в ЕГРН.

Благодаря внесению в ЕГРН объекты культурного наследия получают юридическую защиту от всех видов деятельности, которая может нанести ущерб их сохранности. Полные и достоверные сведения о памятниках истории и культуры в реестре недвижимости позволяют избежать нарушений законодательства при планировании развития территорий, снижают риски при ведении инвестиционной и предпринимательской деятельности. Парвиз Тухтасунов глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра

По итогам 2018 года в ЕГРН внесены границы более 800 объектов культурного наследия и почти одна тысяча территорий таких объектов, расположенных в столице.

К примеру, в прошлом году ЕГРН пополнился сведениями о границах Новодевичьего монастыря, Никольской церкви, церкви Николая Чудотворца, храма Казанской иконы Божией Матери, Даниловского монастыря, Успенской церкви, усадьбы Царицыно.

Напомним, что в Москве продолжает действовать льготная программа по восстановлению памятников архитектуры. В её рамках можно арендовать исторические здания и помещения по цене 1 рубль за 1 кв. м в год на срок 49 лет с условием проведения реставрации.