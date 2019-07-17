Китайский дипломатический корпус активно осваивает Twitter, несмотря на то, что в самой КНР пользоваться социальной сетью запрещено. Внимание к этой тенденции привлёк аккаунт заместителя китайского посольства в Пекине Чжао Лицзяня, который при помощи микроблога попытался отстоять китайскую политику в отношении уйгуров. Впрочем, это не единственный дипломат из КНР, кто ввязывается в активную полемику в Twitter. В экспертной среде делают вывод, что во внешнеполитической стратегии Китая появились заметные сдвиги, сигнализирующие о готовности Пекина усиливать свою пропаганду, рассчитанную на западную аудиторию.

Ситуацию, когда китайские дипломаты всё чаще обсуждают предъявляемые к их стране претензии в Twitter, в западной прессе сравнивают со стилем Дональда Трампа, которому президентский пост не мешает встревать в заочные перепалки с противниками. Вероятно, Китай берёт этот стиль на вооружение.

О новом тренде стали говорить после того, как Чжао Лицзянь, очевидно, в ответ на международное осуждение ситуации с уйгурами в провинции Синьцзян, заявил, что в Америке по-прежнему существуют проблемы с сегрегацией. В частности, работающий на территории Пакистана дипломат написал:

Если вы находитесь в Вашингтоне, вы понимаете, что белые никогда не пойдут в юго-западный район, потому что это место для чёрных и латиноамериканцев.

Он продолжил:

Расизм в США существует ещё с колониальной эпохи. Расовая стратификация продолжает происходить в сфере занятости, жилья, образования, кредитования и государственного управления.

Столь нехитрые нападки заметила бывший помощник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс, которая назвала это «расистским позором» и выразила убеждение, что Чжао Лицзянь должен быть отозван. После этого китайский дипломат удалил свой самый первый твит, но всё равно начал развивать тему «условий жизни афроамериканцев». Чжао Лицзяня «занесло» дальше, и он затронул «бесконечные» школьные перестрелки в Америке и женщин, «живущих в страхе» перед сексуальным насилием.

Правда горька. Я просто говорю правду, — написал дипломат.

До последнего времени китайские представители воздерживались от подобных выступлений. Они носили репутацию наиболее закрытых и консервативных дипломатических работников в мире. Сейчас же, очевидно, всё меняется. Группа дипломатов из КНР, которые активно пишут в Twitter и пытаются отстоять позицию своей страны, растёт. И то, что к Twitter официально «обрублен» доступ в самом Китае, внешнеполитическое ведомство страны, похоже, не особо смущает .

These are the flyovers of Guiyang city, capital of Guizhou province, one of the poorest provinces in China. Guizhou’s economy grew by 9.1% in 2018, ranking among the top three provinces in the country for eight consecutive years. pic.twitter.com/xMPu3UEfcU — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) 17 июля 2019 г.

А вот посол Китая на Мальдивах Чжан Личжун недавно нацелился на бывшего президента Мальдивской Республики Мохаммеда Нашида, который сейчас возглавляет местный парламент. В этом месяце Нашид заявил, что финансовые обязательства его страны перед Китаем достигли «тревожных уровней», и раскритиковал стоимость китайских проектов, назвав это «ловушкой долгов». Чжан Личжун ответил на это следующее:

Чего я не смогу принять, так это бесконечной непроверенной и вводящей в заблуждение информации, адресованной общественности, которая вредит нашим дружеским отношениям.

А посол Китая в США Цуй Тянькай, который присоединился к Twitter на прошлой неделе, использовал микроблог для того, чтобы раскритиковать визит президента Тайваня Цай Иньвэнь в США. Глава китайской дипмиссии, в частности, написал:

Тайвань является частью Китая. Никакие попытки расколоть Китай никогда не увенчаются успехом. А те, кто играет с огнём, только обжигаются.

Эксперт по культурной дипломатии Алессандра Каппеллетти считает, что это новая коммуникационная стратегия, взятая на вооружение китайской дипломатией. По её словам, дипломаты из КНР ещё в 2014 году создали официальные страницы в Facebook, однако они в основном использовались для продвижения китайской культуры и публикаций официальных СМИ. Записи же в Twitter носят более личный характер и используются для противодействия западному восприятию Китая.

Твиты дипломатов из КНР затрагивают спорные темы. Цель, по словам Каппеллетти, заключается в том, чтобы сделать КНР для иностранной аудитории «более дружелюбной, более доступной, более открытой» страной. Если некоторые наблюдатели рассматривают недавние критикуемые посты Чжао Лицзяня как ошибку, Каппеллетти считает их стратегическим способом высветить позиции Пекина по таким вопросам, как Тайвань или Синьцзян. И с учётом того, что Чжао после своих скандальных твитов набрал тысячу новых «фолловеров», эта стратегия, похоже, работает.