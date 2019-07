Ситуацию, когда китайские дипломаты всё чаще обсуждают предъявляемые к их стране претензии в Twitter, в западной прессе сравнивают со стилем Дональда Трампа, которому президентский пост не мешает встревать в заочные перепалки с противниками. Вероятно, Китай берёт этот стиль на вооружение.

О новом тренде стали говорить после того, как Чжао Лицзянь, очевидно, в ответ на международное осуждение ситуации с уйгурами в провинции Синьцзян, заявил, что в Америке по-прежнему существуют проблемы с сегрегацией. В частности, работающий на территории Пакистана дипломат написал:

Он продолжил:

Столь нехитрые нападки заметила бывший помощник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс, которая назвала это «расистским позором» и выразила убеждение, что Чжао Лицзянь должен быть отозван. После этого китайский дипломат удалил свой самый первый твит, но всё равно начал развивать тему «условий жизни афроамериканцев». Чжао Лицзяня «занесло» дальше, и он затронул «бесконечные» школьные перестрелки в Америке и женщин, «живущих в страхе» перед сексуальным насилием.

До последнего времени китайские представители воздерживались от подобных выступлений. Они носили репутацию наиболее закрытых и консервативных дипломатических работников в мире. Сейчас же, очевидно, всё меняется. Группа дипломатов из КНР, которые активно пишут в Twitter и пытаются отстоять позицию своей страны, растёт. И то, что к Twitter официально «обрублен» доступ в самом Китае, внешнеполитическое ведомство страны, похоже, не особо смущает .