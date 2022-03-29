Жителям Подмосковья пообещали осадки в начале апреля

В пятницу, 1 апреля, центр южно-балканского циклона пройдёт по области немного южнее Москвы и затронет Тульскую область и Подмосковье, заявил синоптик Александр Шувалов. По его словам, из-за этого в регионах выпадет около 10–15 мм осадков, пишет «Радио 1».

В пятницу уже его центр будет находиться чуть южнее Москвы, а зона осадков будет накрывать Тульскую и Московскую области. До этого Брянскую и Смоленскую области, частично юг Тверской области, а затем пойдёт на Рязань и на Владимирскую область, — заявил Шувалов.

Он также добавил, что сейчас вся средняя полоса России, помимо Черноземья, находится в области аномально низких значений температуры. В таком «мешке холода» Москва и другие города пробудут всю неделю, заверил синоптик.

Ранее метеоролог Юрий Куткевич заявил, что на этой неделе, с 28 марта, в Санкт-Петербурге ожидается прохладная погода, наименее благоприятным днём стал понедельник — из-за прошедшего по Северной столице циклона «Илона». Он предсказал, что в течение недели на дорогах Санкт-Петербурга будет возникать гололедица.