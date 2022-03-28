Метеоролог назвал причину снежной погоды в Санкт-Петербурге

На этой неделе, с 28 марта, в Санкт-Петербурге ожидается прохладная погода, наименее благоприятным днём стал понедельник — из-за прошедшего по Северной столице циклона «Илона», сообщил метеоролог Юрий Куткевич. Он предсказал, что в течение недели на дорогах Санкт-Петербурга будет возникать гололедица, пишут «Невские Новости».

Погода на этой неделе ожидается, мягко скажем, прохладная. Наиболее неблагоприятный день — сегодняшний понедельник. Вызван он прохождением через Санкт-Петербург циклона «Илона». Он принес нам снег ночью и утром, а в дневные часы сегодня температура повысится до положительных +3...+4 градусов и будет идти временами мокрый снег с дождем. К вечеру температура опять понизится до отрицательных, и ночью будет минус, — сообщил Куткевич.

Он добавил, что на текущей неделе в Санкт-Петербурге будет держаться температура в районе 5 градусов ниже нуля. Основная часть осадков выпадет в понедельник, 28 марта, на следующий день ожидается лишь небольшой снег.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, сколько ещё в Москве продлится снежная погода. По его словам, непогода продлится до вечера. Он напомнил, что март считается ещё зимним месяцем, поэтому в таких осадках нет ничего удивительного.