Синоптик рассказал, сколько ещё будет идти снег в Москве

Синоптик Роман Вильфанд в комментарии для NEWS.ru рассказал, сколько ещё в Москве продлится снежная погода. По его словам, непогода продлится до вечера. Он напомнил, что март считается ещё зимним месяцем, поэтому в таких осадках нет ничего удивительного.

Снег будет идти сегодня практически целый день. К вечеру он трансформируется в мокрый снег. Осадки прогнозируются заметные, и это приведёт к повышению высоты снега. Март — это зимний месяц, в марте часто выпадает снег. В течении этой недели высота снега будет увеличиваться, будет выпадать, — подчеркнул специалист.

Он подчеркнул, что весной всегда бывают перепады температуры. В столице температура днём будет доходить до +4 градусов. Это будет продолжаться неделю.

Осадки будут преимущественно в виде снега и мокрого снега. В Москве в течении недели ночная температура будет около −5 градусов, по области до −9. А дневные температуры в диапазоне +3 ... +4 градуса. Все мы ждём после тусклой зимы весны — но так не бывает принципиально. Весной всегда бывают перепады и повышения температуры — в Москве на прошлой неделе было +12 градусов, а такие значения характерны для апреля, то есть погода их опередила, — подчеркнул Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщил, что в середине мая начнётся период «опасного солнца». В эти дни солнце станет источником опасного для человека уровня ультрафиолета.