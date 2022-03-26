В Гидрометцентре назвали начало периода «опасного солнца»

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в середине мая начнётся период «опасного солнца». В эти дни солнце станет источником опасного для человека уровня ультрафиолета, пишет ТАСС.

В марте и апреле солнце является наименее вредным.

Вот сейчас детей нужно выводить, малышей, младенцев, подставлять солнцу, потому что именно сейчас ультрафиолет в том диапазоне, который способствует выработке витамина D. Это очень важно, — рассказал метеоролог.

Опасным ультрафиолет становится при превышении индекса четырёх единиц. В это время не рекомендуется находиться на солнце и обычно это происходит в полдень. При превышении дозы ультрафиолета в организме может быть повреждена слизистая оболочка глаз и кожа.

Ранее Гидрометцентр объявил в столице предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности на воскресенье, 27 марта. В Москве и области ожидаются сильный ветер, снег, метель.