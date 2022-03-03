Жителям Петербурга окажут психологическую помощь из-за операции в Донбассе

Партия «Единая Россия» организует создание в Санкт-Петербурге центров психологической помощи для жителей, чтобы «успокоить» и «разъяснить» гражданам текущее положение дел на Украине, сообщил секретарь регионального отделения Сергей Боярский. По его словам, это особенно актуально на фоне развернувшейся против России информационной кампании, пишут «Невские Новости».

Мы наблюдаем развернувшуюся против нашей страны и решения президента информационную кампанию. Против нас действуют хорошо подготовленные цифровые силы, но я бы очень хотел предостеречь всех нас от раскола. Люди, которые эмоционально боятся и не понимают происходящего, — а на них сейчас свалилось очень много переживаний — не должны стать для нас чужими. Наша работа — всех успокаивать, разъяснять, — подчеркнул Боярский.

Он напомнил, что жители Санкт-Петербурга активно оказывают помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик. По его словам, в центре гуманитарной помощи удалось за неделю собрать первый груз общим весом 20 тонн.

Ранее психолог Андрей Зберовский посоветовал россиянам не озлобляться и не создавать себе образ врага на фоне новостей о российской военной операции на Украине. Он также порекомендовал не ассоциировать текущую ситуацию с «картинками из военного прошлого».