Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани люди в соцсетях жалуются на установку огромного батута на центральной улице, пишет inkazan.ru . По словам пользователей, это только портит вид исторической улицы, позволяя ей дать оценку на «10 Адлеров из 10» по шкале блогера-урбаниста Варламова.

Башкирия

Начальника Государственно-правового управления главы Башкирии Азата Галина обвинили в незаконной ловле рыбы на озере Чебаркуль. Как пишет mkset.ru , сам чиновник вины не признаёт, так как рыбачит на этом озере уже 20 лет. Инспектор отказался предъявить документы, при этом намекал на взятку, заявил Галин. Теперь он планирует обратиться в суд.

Нижегородская область

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде жители сняли на видео несанкционированную свалку «ужасающих размеров», пишет newsnn.ru . Она тянется на несколько километров вдоль дороги и примыкает к лесу. В администрации города отметили, что е поставили в план на ликвидацию, но уберут только когда на это будут деньги.

Удмуртия

В Ижевске возбудили дело против двух мужчин, напавших с ножом на таксиста, пишет udm-info.ru . Приятели в состоянии алкогольного опьянения вызвали такси, а по приезду на место начали колоть водителя ножами. Тому удалось сбежать из машины, несмотря на ранения в области шеи, и добраться до дома.

Ростовская область

Ростовский Минздрав проверит ЦРБ в Каменске-Шахтинском, пишет rostovgazeta.ru . Врачи больницы написали публичное письмо, где сообщили, что новое руководство снизило зарплаты персоналу, при этом увеличив рабочие часы.

Приморье

В Приморье нашли поле дикой конопли, пишет vostokmedia.com . Чтобы уничтожить растение, полицейские проехались по участку на БТР.

Омская область

Омский «левобережный маньяк» отправился в СИЗО. Как пишет gorod55.ru , мужчина признался в убийстве одной девушки и нападении на другую. В обоих случаях его привлекли драгоценности жертв.

Оренбургская область

В Оренбурге задержали пятого участника угона элитного автомобиля, принадлежащего сыну экс-депутата областного Законодательного Собрания. Как пишет 56orb.ru , преступление произошло ещё в 2016 году, тогда при задержании погиб сотрудник полиции. Двоим преступникам удалось скрыться.

Карелия

Жительница Петрозаводска нашла медицинскую иглу в коробке с кефиром. Как сообщает karel inform.ru , женщина поделилась историей в соцсетях. Кефир местного производства и иглу она уже отправила на проверку.

Тюменская область

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мошенники атаковали тюменские медицинские организации, сообщает nashgorod.ru . Неизвестные люди звонят в больницы и представляются руководителями департамента безопасности жизнедеятельности городской администрации. Звонящие предупреждают о якобы планирующейся проверке в области пожарной безопасности, хотя таких полномочий у департамента нет. На ситуацию обратили внимание в городской администрации.

Хабаровский край

В Хабаровском крае могут исчезнуть амурские тигры, если дикие кабаны, являющиеся основной пищей для хищников, заразятся африканской чумой. Как сообщает transsibinfo.com , в соседнем Приморье было зафиксировано свыше 10 случаев заражения среди домашних и диких свиней. В связи с угрозой занесения опасной и неизлечимой инфекции, в Хабаровском крае ответственные службы перевели на усиленный режим работы.

Ставропольский край

Житель Ставрополья выпал из автобуса и получил переломы, пишет newstracker.ru . Очевидцы рассказали, что водитель во время поездки решил не закрывать дверь, в результате чего из салона выпал пассажир. Мужчина ударился о бордюр и получил серьёзные травмы лица и перелом левой руки.

Челябинская область

В Миассе смертность побила рекорды последних 10 лет. Как сообщается на портале «Курс дела» , в июле в Миасском городском округе из жизни ушли 290 человек, а родился лишь 161 ребёнок. Эксперты отмечают, что такого «скачка» смертности не было свыше десяти лет. Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах Челябинской области.

ХМАО

Жительница Югры смогла получить статус ветерана ВОВ только после суда. Как сообщает muksun.fm , женщина несколько лет добивалась того, чтобы ей присвоили статус «труженика тыла». Трудности возникли из-за потери документов, подтверждающих то, что она работала в военные годы. Ранее она несколько раз получала отказы со всех инстанций, которые не хотели направлять дело в суд.

Волгоградская область

Волгоградские чиновники до конца года смогут составлять протоколы на людей без масок, сообщает портал novostivolgograda.ru . Кабинетных чиновников привлекут к патрулированию улиц на предмет нарушения антивирусных мер безопасности.

Свердловская область

В Екатеринбурге бывшего правоохранителя приговорили к четырём годам лишения свободы условно за избиение задержанного, сообщает tagilcity.ru . В прошлом году полицейский задержал мужчину и начал досмотр без понятых. После того, как задержанный возмутился из-за нарушения, правоохранитель ударил его и подделал протокол. В нем говорилось, что понятые при досмотре якобы присутствовали, а у задержанного нет телесных повреждений.

Ленинградская область

В Петербурге «заминировали» триста магазинов «Магнит» и больницу. Как сообщает newia.ru , письма от анонима поступили на электронный ящик Федеральной службы безопасности. Полицейские проверили магазины в каждом районе города, но не обнаружили никаких подозрительных предметов.

Хакасия

В Хакасии мошенникам платят сотни тысяч за виртуальный интим и дачную недвижимость, сообщает newkhakasiya.online . В общей сложности за одни сутки со счетов жителей региона злоумышленники похитили 520 тысяч рублей. По данным МВД республики, люди перечисляли деньги за дачные дома, которые даже не видели, вносили предоплату за интимные услуги или сообщали данные карт якобы сотрудникам банка.

Сибирь