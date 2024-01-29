Жительница Белгородской области пострадала при атаке ВСУ Гладков: женщина пострадала при атаке ВСУ на белгородское село Мокрая Орловка

Село Мокрая Орловка в Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, в результате атаки украинской армии пострадали мирная жительница. Также имеются различные повреждения в частных домовладениях.

Под обстрел ВСУ попало село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Есть одна пострадавшая — у женщины порезы от стекла на лице и руках. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась, — написал Гладков.

Губернатор подчеркнул, что в двух домовладениях посечены фасады и заборы, выбиты окна, а также повреждена линия газоснабжения. Сотрудники аварийной компании уже устранили последствия атаки. На месте продолжают работу оперативные службы.

Ранее украинский беспилотник перехватили и нейтрализовали в Ростовской области. Глава региона Василий Голубев сообщил, что дрон упал и взорвался на территории загородного лагеря. В результате падения были частично повреждены стены и остекление в нескольких корпусах. Лагерь находится на консервации в зимний период времени, поэтому пострадавших удалось избежать.