Беспилотник ВСУ упал на российский загородный лагерь и взорвался Губернатор Голубев: дрон ВСУ упал на загородный лагерь в Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области перехватили и нейтрализовали беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев. По его словам, дрон упал и взорвался на территории загородного лагеря. Никто не пострадал. В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.

Сегодня утром на территории Неклиновский района средствами радиоэлектронной борьбы был нейтрализован беспилотный летательный аппарат. <...> Пострадавших нет, — написал Голубев.

Глава региона уточнил, что в результате падения беспилотника были частично повреждены стены и остекление в нескольких корпусах лагеря. Голубев подчеркнул, что в зимний период учреждение не работает и находится на консервации, поэтому в здании людей не было.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что беспилотник самолетного типа украинской армии осуществил атаку на Ярославль. По некоторым данным, дрон пытался нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-ЯНОС». БПЛА упал рядом с установкой гидрокрекинга. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого беспилотник ВСУ атаковал село Колотиловка в Белгородской области, в результате чего пострадал рабочий. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что дрон врезался в экскаватор. Пострадавший мужчина получил открытый перелом правой голени и рваную рану левой ноги.