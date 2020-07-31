Жители Хабаровска снова вышли на несогласованную акцию в поддержку Фургала

https://static.news.ru/photo/a66a393c-d3a5-11ea-a51c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит 1 августа в Хабаровске. В этот раз на улицы города вышли 3,5 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Неделю назад протестовали почти в два раза больше жителей краевого центра. Именно субботы являются днями, когда в Хабаровске проходят наиболее массовые протесты.

На этот раз акция собрала на площади у краевого правительства около 3,5 тысячи человек. Как и прежде, акция проходит мирно, [участники выступают] с призывами освободить бывшего главу региона или провести открытое судебное заседание, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что за акцией следят полицейские и медики.

Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Он пользуется популярностью у жителей региона, поэтому с 11 июля люди выходят на акции протеста в его поддержку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который в YouTube освещал многотысячные акции протеста в городе. Об этом сообщил представляющий его интересы адвокат Виталий Тыхта. Романов был задержан утром 31 августа. Мужчине инкриминировали создание помех движению в ходе массовой акции.