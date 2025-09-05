Жители деревни в Ленобласти помогли найти заблудившуюся в лесу женщину

Жители деревни Гузеево Бокситогорского района Ленинградской области нашли в лесу заблудившуюся женщину, сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на Telegram-канал аварийно-спасательной службы. Она ушла на прогулку еще 1 сентября и не вернулась домой.

По данным издания, сообщение о заблудившейся женщине поступило в аварийно-спасательную службу 3 сентября. После того как местным жителям удалось обнаружить пострадавшую, спасатели поискового отрада города Лодейное Поле совместно с добровольцами ПСО «Экстремум» эвакуировали ее. Женщину передали медикам.

Спасатели в Подмосковье ранее преодолели два километра по труднодоступной местности, чтобы эвакуировать 59-летнюю женщину с инсультом. ЧП произошло в лесу около деревни Молзино Богородского городского округа, где россиянка потеряла сознание во время сбора грибов.