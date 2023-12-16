Житель Белоруссии сбежал от службы в армии в Петербург В Петербурге задержали 25-летнего белоруса, уклоняющегося от службы в армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полиция задержала 25-летнего жителя Белоруссии, уклоняющего от службы в армии в своей стране, сообщает «Фонтанка». На родине он объявлен в межгосударственный розыск.

Согласно предварительной информации, мужчина состоит на учете в военкомате города Орша и 30 марта текущего года должен был явиться туда для прохождения службы. Белорус повестку проигнорировал, а в мае приехал в Северную столицу. В России он находится на легальных основаниях и зарегистрирован в Красном Селе.

В августе правоохранительные органы Белоруссии инициировали розыск молодого человека. После задержания сведения о нем были направлены в прокуратуру Адмиралтейского района Петербурга и на родину.

Ранее британские СМИ сообщили, что около 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу по мобилизации на Украине, сбежали в другие страны. По данным журналистов, случаи незаконного пересечения границы фиксировались Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией в период с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года. Еще 21 тысяча украинских граждан была задержана при попытке покинуть страну.