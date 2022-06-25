Женщина и двое детей погибли при пожаре на Камчатке Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном жилом доме на Камчатке

Фото: 54.mchs.gov.ru

Женщина и двое детей погибли в результате пожара, который произошёл в частном доме в селе Мильково Камчатского края. Об этом сообщили в субботу, 25 июня, в следственном управлении СК РФ по региону.

По данным СК, инцидент произошёл утром 25 июня. Огонь возник в частном жилом доме по улице Сибирская села Мильково.

В ходе тушения <...> внутри дома обнаружены тела трёх человек, 63-летней женщины и двух детей 13 и 9 лет, с термическими ожогами и признаками отравления угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), — говорится в сообщении.

В настоящее время следствие определяет причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сильный пожар вспыхнул в жилом пятиэтажном доме в поселке Невская Дубровка, который находится во Всеволожском районе Ленинградской области. Очевидцы рассказали, что они услышали громкий хлопок, после чего одну из квартир охватило пламя. По предварительным данным, к возгоранию привел взрыв бытового газа.