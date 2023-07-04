Тонущего в гудроне щенка спасли от смерти в Свердловской области

Фото: vk.com/tavdazoo

В городе Тавда Свердловской области волонтеры спасти щенка, который захлебывался в гудроне, сообщает Telegram-канал SHOT. У собаки была сильная интоксикация, гудрон попал в том числе в пасть щенку. Волонтеры отмывали спасенное животное три дня.

По информации канала, вечером 1 июля барахтающегося в резервуаре с гудроном щенка нашел 13-летний подросток. Он позвонил волонтерам, которые сразу приехали и спасти собаку. Из-за пребывания в гудроне, в котором щенок измазался с ног до головы, у него была сильная интоксикация, отдышка и слабость. Собаку пришлось отпаивать водой с сахаром и молоком.

Очищать мордочку, пасть и шерсть щенка пришлось отчищать растительными маслами, средствами от мазута и мылом. Особенно грязные клоки шерсти пришлось выстригать. Все это время щенок скулил и не мог стоять на ногах.

Ранее на Камчатке спасатели вызволили щенка из-под завалов в заброшенном здании. Для спасения собаки экстренным службам пришлось резать бетонные плиты болгаркой, а потом поднимать с помощью гидравлического домкрата. Щенок лаял и скулил, чем смог привлечь внимание сотрудницы одного из местных предприятий, которая вызвала спасателей.

В Новочеркасске Ростовской области волонтер приюта для собак «Дядя Феникс» Илья Нурутдинов решился спасти местного пса, который два дня не мог выбраться из замерзшего водохранилища. Мужчина решился привлечь МЧС к делу спасения четвероногого, взял на себя основные риски и провалился под лед.