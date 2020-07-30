Загородные лагеря останутся закрытыми из-за коронавируса в Приамурье

https://static.news.ru/photo/9940dc78-d2d0-11ea-a78c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Загородные детские лагеря не откроются из-за коронавируса в Амурской области. Об этом в Instagram сообщил губернатор края Василий Орлов.

Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба. Ограничения продлены до 1 сентября.

Что касается открытия пришкольных лагерей — оставляем это на усмотрение муниципалитета. Ситуация по ковиду в каждом районе разная, и главы на местах более полно ориентируются в нынешнем состоянии дел в своём районе, — написал глава региона.

Орлов отметило по-прежнему встречающихся нарушениях масочного режима в общественном транспорте. И хоть с 1 августа в регионе вступают в силу новые послабления, ситуацию с этим надо держать под контролем, считает губернатор.

В Амурской области с начала пандемии выявлены 2 724 случая коронавируса. Из них 1 615 человек выздоровели, 48 умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Приамурья приняли решение об отмене двухнедельной обязательной самоизоляции для прибывающих из других субъектов РФ. Решение было принято на последнем заседании оперштаба региона, в распоряжение губернатора об антиэпидемиологических мерах будут внесены соответствующие поправки.