В Приамурье отменили самоизоляцию для въезжающих из других регионов

https://static.news.ru/photo/20d15f32-aeb9-11ea-a4a1-fa163e074e61_660.jpg Благовещенск Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти Приамурья приняли решение об отмене двухнедельной обязательной самоизоляции для прибывающих из других субъектов РФ пассажиров.

Решение было принято на последнем заселении оперштаба региона, в распоряжение губернатора о б антиэпидемиологических мерах будут внесены соответствующие поправки.

Это связано с тем, что эпидемический процесс достаточно активно идет именно в Приамурье, регион приближается к достижению пика заболеваемости, — пояснили в правительстве региона.

Уточняется, что отмена ограничений не коснётся граждан, прибывающих из-за рубежа, людей старше 65 лет и имеющих особые заболевания, а также вахтовых рабочих.

Как писал NEWS.ru ранее, в Московской области с 15 июня наземный общественный транспорт начнёт работать по расписанию будних дней. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. По её данным, решение связано со снятием ряда ограничительных мер, введённых ранее из-за пандемии коронавируса.