Взрыв газа произошел в жилом доме под Саратовом Два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Саратовской области

Фото: Telegram-канал Юрия Юрина

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Энгельс Саратовской области. После этого начался пожар. В результате происшествия пострадали два человека. Такие данные разместил в своем Telegram-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

В 04:35 (03:35 мск) в службу «112» поступило сообщение о том, что в Энгельсе на улице Полтавская, № 40 «А», произошел хлопок газа в девятиэтажном доме с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали два человека. Мужчина 1956 года рождения и женщина 1953 года рождения, — написал Юрин.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на предприятии по изготовлению акриловых раковин взорвалась 200-литровая бочка со стиролом. В результате взрыва пострадали четыре человека, все они были госпитализированы. Также повреждения получило и само помещение.

Также сообщалось о взрыве в цеху коксогазового завода в подмосковном городе Видном. Пожар начался на площади 200 квадратных метров и охватил все здание. Позднее его удалось потушить. Пострадавших не было.