Выброшенные в Нижнем Новгороде письма бойцам СВО передадут на передовую

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Нижегородский Дом народного единства доставит на передовую найденные на свалке письма, написанные студентами участникам специальной военной операции, передали в пресс-службе регионального центра поддержки военнослужащих. В организации отметили, что доведут до конца дело, которое бросил кто-то недобросовестный.

Невозможно наблюдать со стороны за историей с выброшенными письмами студентов бойцам СВО. Координационный центр по поддержке военнослужащих, действующий на базе Дома народного единства, доставит и передаст треугольники с добрыми пожеланиями лично в руки нижегородским военнослужащим. Доведем до финала дело, которое кто-то бросил, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Юрий Швыткин заметил, что письма от студентов могли выкинуть по безалаберности или даже намеренно. Он добавил, что по данному факту органы власти области и общественные организации должны дать оценку — без внимания проступок остаться не должен.

До этого NEWS.ru рассказывал, что в эфире нижегородского канала показали сюжет «Детский патриотизм неизвестные выбросили на помойку». В нем неизвестный мужчина рассказывает о том, что на свалке нашел картонную коробку с письмами солдатам армии РФ от студентов нижегородского техникума.

Глава Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич, к которому NEWS.ru обратился за комментарием, услышав о случившемся, пообещал передать информацию в фонд «Защитники Отечества». Он вспомнил свои годы службы и подчеркнул, что эта акция очень важна для психологического здоровья военнослужащих.