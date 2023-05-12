ВСУ снова нанесли удар по российскому региону Губернатор Белгородской области: ВСУ обстреляли село Пороз Грайворонского округа

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Пороз Грайворонского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Никто из жителей населенного пункта не пострадал, повреждения получили два дома. Также повреждены крыша хозпостройки и стекло автомобиля.

Под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. После подомового обхода повреждения выявлены в двух частных домовладениях: посечены фасады и крыши, выбиты окна, — написал глава региона.

Утром 10 мая Вячеслав Гладков едва не попал под обстрел ВСУ при выезде из Шебекино. В пресс-службе главы региона рассказали, что он не пострадал. По словам самого Гладкова, в результате атаки осколочное ранение в голову получил житель Шебекино. Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщал, что он скончался по пути в больницу.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник ВСУ попытался атаковать воинскую часть в Курской области. Силами ПВО он был сбит и упал у недействующего склада хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). В Минобороны России данную информацию пока не комментировали.