ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив двадцать натовских снарядов

Фото: МО Украины

Украинские военные обстреляли города Донецк и Горловку, выпустив 13 снарядов калибра 152 мм и 20 снарядов калибра 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Обстрел начался в 21:45 по московскому времени.

Было выпущено пять снарядов калибра 155 мм в направлении населенного пункта Нетайлово в Донецке. В 22:10 было выпущено семь снарядов калибра 152 мм в направлении населенного пункта Дзержинск в Горловке. В 23:20 было выпущено пять снарядов калибра 155 мм в направлении населенного пункта Тоненькое в Донецке.

В 23:30 было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм в направлении населенного пункта Нелеповка в Горловке. В тот же момент было выпущено пять снарядов калибра 155 мм в направлении населенного пункта Тоненькое в Донецке. В 23:40 в направлении Донецка (Куйбышевский и Киевский районы) было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков едва не попал под обстрел ВСУ при выезде из Шебекино. В пресс-службе главы региона рассказали, что он не пострадал. По словам самого Гладкова, в результате атаки осколочное ранение в голову получил житель Шебекино. Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщал, что он скончался по пути в больницу.